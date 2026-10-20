Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Dienstagabend gestärkt

Um 20:26 Uhr sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 323,19 USD zu. In der Spitze legte die Snowflake-Aktie bis auf 323,60 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 311,48 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 210'507 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 384,26 USD an. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 15,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 118,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 63,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Snowflake-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 02.09.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber -0,89 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Snowflake 1.55 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Snowflake-Bilanz für Q3 2027 wird am 02.12.2026 erwartet.

In der Snowflake-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler

Starke Zahlen, angehobene Prognose: Snowflake-Aktie legt zweistellig zu

Ausblick: Snowflake verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel