Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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20.10.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake am Dienstagnachmittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Zuletzt stieg die Snowflake-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 317,45 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 317,45 USD zu. Die Snowflake-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 319,03 USD. Bei 311,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 97'289 Snowflake-Aktien.
Am 04.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 384,26 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snowflake-Aktie somit 17,39 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 118,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Mit einem Kursverlust von 62,73 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Snowflake-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Snowflake gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,55 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,89 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.55 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snowflake einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.
Die Snowflake-Bilanz für Q3 2027 wird am 02.12.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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