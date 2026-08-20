Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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20.08.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake am Donnerstagabend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Snowflake. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 322,24 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,9 Prozent auf 322,24 USD. Zwischenzeitlich weitete die Snowflake-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 317,26 USD aus. Mit einem Wert von 322,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 261'440 Snowflake-Aktien.
Am 13.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,60 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snowflake-Aktie somit 5,67 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 118,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 63,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Snowflake liess sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snowflake ein EPS von -1,29 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.39 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.04 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 02.09.2026 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Snowflake-Anleger Experten zufolge am 25.08.2027 werfen.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 1,93 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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