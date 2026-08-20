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20.08.2026 16:29:00

Snowflake Aktie News: Snowflake am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Snowflake Aktie News: Snowflake am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 320,08 USD.

Snowflake
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Die Snowflake-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 320,08 USD abwärts. Die Snowflake-Aktie sank bis auf 317,26 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 322,72 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 55'051 Snowflake-Aktien.

Am 13.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,60 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 6,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Mit einem Kursverlust von 63,04 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Snowflake gewährte am 27.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,29 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1.39 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 33,48 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 02.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 25.08.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 1,93 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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