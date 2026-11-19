Der Snowflake-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 275,76 USD. Der Kurs der Snowflake-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 275,64 USD nach. Bei 288,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 384'553 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2026 auf bis zu 384,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 39,35 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 118,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 57,10 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snowflake in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.55 Mrd. USD im Vergleich zu 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2028-Bilanz von Snowflake rechnen Experten am 01.12.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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