|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake am Donnerstagabend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 275,76 USD nach.
Der Snowflake-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 275,76 USD. Der Kurs der Snowflake-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 275,64 USD nach. Bei 288,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 384'553 Snowflake-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2026 auf bis zu 384,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 39,35 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 118,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 57,10 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2026 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snowflake in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.55 Mrd. USD im Vergleich zu 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2028-Bilanz von Snowflake rechnen Experten am 01.12.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie
ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler
Starke Zahlen, angehobene Prognose: Snowflake-Aktie legt zweistellig zu
Ausblick: Snowflake verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Snowflake
|
19.11.26
|Snowflake Aktie News: Snowflake am Donnerstagabend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Snowflake Aktie News: Snowflake bricht am Donnerstagnachmittag nach oben aus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Erste Schätzungen: Snowflake legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.09.26
|Starke Zahlen, angehobene Prognose: Snowflake-Aktie legt zweistellig zu (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Ausblick: Snowflake verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.05.26
|Snowflake-Aktie springt zweistellig an: Zahlen und Amazon-Deal überzeugen (finanzen.ch)
|
27.05.26
|Ausblick: Snowflake informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Snowflake
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten -- DAX im Handel unter Druck -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verliert im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fährt Verluste ein. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.