Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 5,7 Prozent auf 295,52 USD zu. In der Spitze gewann die Snowflake-Aktie bis auf 297,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 288,24 USD. Zuletzt wechselten 215'793 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 384,26 USD erreichte der Titel am 04.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,03 Prozent. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,30 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snowflake 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 02.09.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.55 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 01.12.2027.

In der Snowflake-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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