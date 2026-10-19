Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 3,2 Prozent auf 316,60 USD zu. Der Kurs der Snowflake-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 320,42 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 314,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 348'736 Snowflake-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 384,26 USD erreichte der Titel am 04.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,37 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 118,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Mit Abgaben von 62,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 02.09.2026 lud Snowflake zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1.55 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 35,09 Prozent gesteigert.

Am 02.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Snowflake-Aktie in Höhe von 2,22 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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