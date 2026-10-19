Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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19.10.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Anleger schicken Snowflake am Montagnachmittag ins Plus
Die Aktie von Snowflake gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 316,55 USD zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 316,55 USD zu. Die Snowflake-Aktie legte bis auf 316,55 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 314,00 USD. Bisher wurden heute 131'366 Snowflake-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 384,26 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 21,39 Prozent Luft nach oben. Bei 118,30 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 62,63 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Snowflake-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 02.09.2026 lud Snowflake zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.55 Mrd. USD gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 02.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2027 2,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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