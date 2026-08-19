Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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19.08.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 320,93 USD.
Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,4 Prozent auf 320,93 USD ab. Die Snowflake-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 316,46 USD ab. Bei 323,30 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 300'088 Snowflake-Aktien.
Bei einem Wert von 341,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,30 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie.
Zuletzt erhielten Snowflake-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Snowflake veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.39 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snowflake 1.04 Mrd. USD umgesetzt.
Am 02.09.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 25.08.2027 dürfte Snowflake die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Snowflake-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,93 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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