Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 317,81 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Snowflake-Aktie bis auf 317,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 323,30 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 137'215 Snowflake-Aktien.

Bei 341,60 USD erreichte der Titel am 13.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 7,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,30 USD ab. Mit Abgaben von 62,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snowflake 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Snowflake am 27.05.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,29 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,48 Prozent auf 1.39 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Snowflake-Bilanz für Q2 2027 wird am 02.09.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Snowflake-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 25.08.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 1,93 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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