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18.11.2026 20:27:14
Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend auf grünem Terrain
Die Aktie von Snowflake zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Snowflake-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 278,55 USD.
Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 278,55 USD. Bei 280,23 USD erreichte die Snowflake-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 276,89 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 271'493 Snowflake-Aktien.
Bei 384,26 USD markierte der Titel am 04.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 37,95 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 118,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 57,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 02.09.2026 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.14 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.55 Mrd. USD ausgewiesen.
Snowflake wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 01.12.2027 dürfte Snowflake die Q3 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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