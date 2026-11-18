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18.11.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 276,93 USD.
Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 276,93 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snowflake-Aktie bei 277,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 276,89 USD. Zuletzt wechselten 133'922 Snowflake-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 384,26 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 38,76 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,30 USD am 11.04.2026. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 57,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 02.09.2026. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,89 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Snowflake 1.55 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht. Die Q3 2028-Finanzergebnisse könnte Snowflake möglicherweise am 01.12.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,22 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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