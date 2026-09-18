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18.09.2026 20:27:13

Snowflake Aktie News: Snowflake verzeichnet am Freitagabend Verluste

Snowflake Aktie News: Snowflake verzeichnet am Freitagabend Verluste

Die Aktie von Snowflake gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Snowflake-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 334,08 USD abwärts.

Snowflake
275.81 CHF 1.09%
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Die Snowflake-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 1,3 Prozent auf 334,08 USD nach. Die Snowflake-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 332,26 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 338,61 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 166'201 Snowflake-Aktien.

Am 04.09.2026 markierte das Papier bei 384,26 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 118,30 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 64,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 02.09.2026 äusserte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snowflake in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.55 Mrd. USD im Vergleich zu 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,22 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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