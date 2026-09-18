Snowflake Aktie News: Anleger schicken Snowflake am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 333,06 USD. Die Snowflake-Aktie gab in der Spitze bis auf 332,78 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 338,61 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 92'383 Snowflake-Aktien.

Am 04.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 384,26 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,37 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 118,30 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snowflake-Aktie mit einem Verlust von 64,48 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snowflake 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 02.09.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber -0,89 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 1.55 Mrd. USD gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 02.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,22 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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