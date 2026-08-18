Snowflake Aktie News: Anleger schicken Snowflake am Dienstagabend ins Minus

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 324,66 USD. Bei 321,57 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 327,14 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Snowflake-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 306'982 Stück gehandelt.

Am 13.08.2026 markierte das Papier bei 341,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 5,22 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Snowflake-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Snowflake liess sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Snowflake im vergangenen Quartal 1.39 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snowflake 1.04 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 02.09.2026 erwartet. Am 25.08.2027 wird Snowflake schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 2,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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