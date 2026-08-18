Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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18.08.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake büsst am Nachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 325,73 USD.
Das Papier von Snowflake gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 325,73 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snowflake-Aktie bisher bei 325,10 USD. Mit einem Wert von 327,14 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 136'458 Snowflake-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 13.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,60 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 4,87 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 118,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snowflake-Aktie 175,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snowflake am 27.05.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -1,29 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1.39 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 33,48 Prozent gesteigert.
Die Snowflake-Bilanz für Q2 2027 wird am 02.09.2026 erwartet. Snowflake dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 25.08.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,73 USD je Snowflake-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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