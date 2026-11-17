Die Snowflake-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 271,00 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Snowflake-Aktie ging bis auf 264,14 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 279,30 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 301'381 Snowflake-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 384,26 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snowflake-Aktie 41,79 Prozent zulegen. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,30 USD. Mit einem Kursverlust von 56,35 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 02.09.2026 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,89 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1.55 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 35,09 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2028-Ergebnisse wird von Experten am 01.12.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2027 2,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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