Snowflake Aktie News: Snowflake am Donnerstagabend im Aufwind

Um 20:26 Uhr sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 337,24 USD zu. Der Kurs der Snowflake-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 344,55 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 334,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 382'768 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 384,26 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2026). 13,94 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 118,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 185,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 02.09.2026 äusserte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.14 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.55 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Starke Zahlen, angehobene Prognose: Snowflake-Aktie legt zweistellig zu

Ausblick: Snowflake verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial