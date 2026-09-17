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17.09.2026 16:29:00

Snowflake Aktie News: Snowflake legt am Nachmittag zu

Snowflake Aktie News: Snowflake legt am Nachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere zuletzt 3,4 Prozent.

Snowflake
272.83 CHF 3.53%
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Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere um 16:28 Uhr 3,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snowflake-Aktie bei 342,40 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 334,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 168'550 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 384,26 USD erreichte der Titel am 04.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,23 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,30 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 02.09.2026 vor. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,89 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Snowflake im vergangenen Quartal 1.55 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snowflake 1.14 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2027 2,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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