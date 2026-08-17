Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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17.08.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake schiebt sich am Montagabend vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snowflake. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 333,64 USD zu.
Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 333,64 USD. Den Tageshöchststand markierte die Snowflake-Aktie bei 334,37 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 328,32 USD. Bisher wurden heute 320'664 Snowflake-Aktien gehandelt.
Bei 341,60 USD markierte der Titel am 13.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 2,39 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 118,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 64,54 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 27.05.2026 äusserte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,29 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Snowflake im vergangenen Quartal 1.39 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snowflake 1.04 Mrd. USD umsetzen können.
Snowflake wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 02.09.2026 vorlegen. Am 25.08.2027 wird Snowflake schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,93 USD je Snowflake-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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