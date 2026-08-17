Snowflake Aktie News: Anleger greifen bei Snowflake am Montagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr wies die Snowflake-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 330,40 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Snowflake-Aktie bei 331,72 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 328,32 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 138'745 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Bei 341,60 USD markierte der Titel am 13.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snowflake-Aktie somit 3,28 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,30 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,19 Prozent.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 27.05.2026 legte Snowflake die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.39 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.04 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Snowflake am 02.09.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 25.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Snowflake.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,93 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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