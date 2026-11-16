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16.11.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagabend tiefrot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 5,3 Prozent auf 282,82 USD nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 5,3 Prozent auf 282,82 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Snowflake-Aktie bis auf 278,79 USD. Bei 285,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 264'684 Snowflake-Aktien.
Bei 384,26 USD markierte der Titel am 04.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 35,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 118,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Snowflake am 02.09.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.55 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2026 terminiert. Die Q3 2028-Finanzergebnisse könnte Snowflake möglicherweise am 01.12.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,22 USD je Snowflake-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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