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16.11.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Minus bei 282,78 USD.
Die Snowflake-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 282,78 USD. Das Tagestief markierte die Snowflake-Aktie bei 280,21 USD. Bei 285,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66'536 Snowflake-Aktien.
Am 04.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 384,26 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 35,89 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,30 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snowflake am 02.09.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.14 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.55 Mrd. USD ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 01.12.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2027 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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