Snowflake Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Snowflake

Um 16:28 Uhr rutschte die Snowflake-Aktie in der New York-Sitzung um 5,7 Prozent auf 316,04 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Snowflake-Aktie bei 314,92 USD. Bei 339,81 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 143'799 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 384,26 USD erreichte der Titel am 04.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,30 USD am 11.04.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 62,57 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Snowflake liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.55 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snowflake einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,22 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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