Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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16.09.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend fester
Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 335,00 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 3,7 Prozent auf 335,00 USD zu. Im Tageshoch stieg die Snowflake-Aktie bis auf 337,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 318,51 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 324'159 Snowflake-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 384,26 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 64,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 02.09.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snowflake ein EPS von -0,89 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.55 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.14 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2026 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,22 USD je Snowflake-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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