Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere um 16:28 Uhr 2,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Snowflake-Aktie sogar auf 332,53 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 318,51 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 136'006 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 384,26 USD erreichte der Titel am 04.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,92 Prozent. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Snowflake-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Snowflake am 02.09.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,55 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,89 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.55 Mrd. USD gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 02.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,22 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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