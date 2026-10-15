Snowflake Aktie News: Snowflake verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,6 Prozent auf 322,99 USD. Bei 317,82 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 320,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 216'561 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2026 auf bis zu 384,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Bei einem Wert von 118,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Mit einem Kursverlust von 63,37 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Snowflake veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.14 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.55 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2027 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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