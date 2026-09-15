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15.09.2026 20:27:13

Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Abend schwächer

Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Abend schwächer

Die Aktie von Snowflake gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Minus bei 321,27 USD.

Snowflake
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Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 3,3 Prozent auf 321,27 USD. Der Kurs der Snowflake-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 318,66 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 325,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 359'660 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 384,26 USD. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 16,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snowflake-Aktie 171,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snowflake 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 02.09.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 USD je Aktie erzielt worden. Snowflake hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.55 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Snowflake-Bilanz für Q3 2027 wird am 02.12.2026 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 2,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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