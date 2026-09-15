Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Snowflake-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 320,62 USD. Das Tagestief markierte die Snowflake-Aktie bei 318,66 USD. Bei 325,36 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 209'665 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 384,26 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 19,85 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,30 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snowflake-Aktie 171,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 02.09.2026. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,89 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1.55 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 35,09 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2027 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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