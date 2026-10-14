Snowflake Aktie News: Snowflake bricht am Mittwochabend ein

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 5,2 Prozent im Minus bei 339,32 USD. Die Snowflake-Aktie gab in der Spitze bis auf 338,32 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 351,30 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 310'680 Snowflake-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 384,26 USD. Gewinne von 13,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 02.09.2026 äusserte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Snowflake hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.55 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Snowflake-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,22 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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