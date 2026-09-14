Snowflake Aktie News: Anleger greifen bei Snowflake am Abend zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,6 Prozent auf 334,31 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snowflake-Aktie bei 336,41 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 328,37 USD. Zuletzt wurden via New York 436'352 Snowflake-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,26 USD. Dieser Kurs wurde am 04.09.2026 erreicht. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 13,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snowflake-Aktie 182,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 02.09.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Snowflake im vergangenen Quartal 1.55 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snowflake 1.14 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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