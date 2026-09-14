Snowflake Aktie News: Snowflake kommt am Montagnachmittag kaum vom Fleck

Die Snowflake-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 329,13 USD. Bei 329,98 USD erreichte die Snowflake-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Snowflake-Aktie bei 319,65 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 328,37 USD. Von der Snowflake-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 117'000 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,26 USD. Dieser Kurs wurde am 04.09.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snowflake-Aktie somit 14,35 Prozent niedriger. Am 11.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.09.2026 äusserte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,09 Prozent auf 1.55 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 02.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Snowflake-Aktie in Höhe von 2,22 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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