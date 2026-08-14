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Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098

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14.08.2026 20:27:13

Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 329,47 USD abwärts.

Snowflake
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Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 329,47 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snowflake-Aktie bei 326,46 USD. Bei 339,02 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 237'274 Stück.

Bei 341,60 USD markierte der Titel am 13.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snowflake-Aktie 3,68 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 64,09 Prozent Luft nach unten.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 27.05.2026 hat Snowflake in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -1,29 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.39 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Snowflake dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 02.09.2026 präsentieren. Snowflake dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 25.08.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,93 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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