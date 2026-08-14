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14.08.2026 16:29:00

Snowflake Aktie News: Snowflake am Freitagnachmittag mit Verlusten

Snowflake Aktie News: Snowflake am Freitagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snowflake. Der Snowflake-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 329,22 USD.

Snowflake
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Die Snowflake-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 329,22 USD. Das Tagestief markierte die Snowflake-Aktie bei 328,79 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 339,02 USD. Zuletzt wechselten via New York 108'715 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,30 USD. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 178,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snowflake 0,000 USD aus. Snowflake veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,29 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.39 Mrd. USD gegenüber 1.04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Snowflake wird am 02.09.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 25.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2027 1,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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