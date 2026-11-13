Snowflake Aktie News: Snowflake verbilligt sich am Abend

Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 290,19 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Snowflake-Aktie bis auf 283,98 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 301,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 143'927 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 384,26 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,42 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,30 USD am 11.04.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Snowflake liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,89 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.55 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.14 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht. Snowflake dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 01.12.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,22 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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