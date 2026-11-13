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13.11.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Freitagnachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 3,2 Prozent auf 289,21 USD ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 3,2 Prozent auf 289,21 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Snowflake-Aktie bis auf 289,20 USD. Bei 301,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 38'219 Snowflake-Aktien den Besitzer.
Bei 384,26 USD markierte der Titel am 04.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,30 USD. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 144,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Snowflake-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 02.09.2026 lud Snowflake zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snowflake ein EPS von -0,89 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.55 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.14 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 02.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Snowflake rechnen Experten am 01.12.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,22 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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