Snowflake Aktie News: Snowflake legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr stieg die Snowflake-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 334,39 USD. In der Spitze gewann die Snowflake-Aktie bis auf 337,35 USD. Bei 335,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120'545 Snowflake-Aktien.

Am 12.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,60 USD. Mit einem Zuwachs von 2,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Mit Abgaben von 64,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Snowflake veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.39 Mrd. USD gegenüber 1.04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.09.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 25.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2027 1,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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