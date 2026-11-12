Snowflake Aktie News: Snowflake gibt am Nachmittag nach

Die Snowflake-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 2,8 Prozent auf 292,65 USD nach. Die Snowflake-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 289,00 USD ab. Bei 293,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Snowflake-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80'319 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 384,26 USD erreichte der Titel am 04.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snowflake-Aktie 31,30 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Mit Abgaben von 59,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snowflake am 02.09.2026 vor. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,89 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.55 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 02.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2028-Ergebnisse wird von Experten am 01.12.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,22 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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