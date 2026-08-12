Snowflake Aktie News: Snowflake legt am Mittwochabend zu

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 334,72 USD zu. In der Spitze legte die Snowflake-Aktie bis auf 341,60 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 335,70 USD. Zuletzt wurden via New York 253'833 Snowflake-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,60 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 118,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snowflake-Aktie mit einem Verlust von 64,66 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Snowflake liess sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -1,29 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.39 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2026 terminiert. Snowflake dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 25.08.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2027 1,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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