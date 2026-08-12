Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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12.08.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 339,17 USD zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Snowflake-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 339,17 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snowflake-Aktie bei 341,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 335,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 133'869 Snowflake-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2026 bei 341,60 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie. Bei 118,30 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 186,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 27.05.2026 hat Snowflake in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.39 Mrd. USD – ein Plus von 33,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 1.04 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Snowflake wird am 02.09.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 25.08.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,93 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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