Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 304,74 USD zu. Bei 310,00 USD erreichte die Snowflake-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 307,00 USD. Von der Snowflake-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 253'267 Stück gehandelt.

Am 04.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 384,26 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 26,09 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,30 USD. Mit einem Kursverlust von 61,18 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 02.09.2026. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,89 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snowflake im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 01.12.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 2,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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