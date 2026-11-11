Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 305,57 USD zu. Bei 310,00 USD erreichte die Snowflake-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 307,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 114'962 Snowflake-Aktien.

Bei 384,26 USD markierte der Titel am 04.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 20,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 61,29 Prozent Luft nach unten.

Für Snowflake-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Snowflake veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,55 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,89 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.55 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snowflake einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2028-Bilanz von Snowflake rechnen Experten am 01.12.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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