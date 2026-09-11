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11.09.2026 20:27:13

Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend mit roter Tendenz

Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 325,55 USD abwärts.

Snowflake
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Der Snowflake-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 325,55 USD. Die Abwärtsbewegung der Snowflake-Aktie ging bis auf 323,53 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 328,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 276'405 Snowflake-Aktien.

Am 04.09.2026 markierte das Papier bei 384,26 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,03 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 118,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 63,66 Prozent sinken.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 02.09.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snowflake -0,89 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.55 Mrd. USD – ein Plus von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Snowflake wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,22 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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