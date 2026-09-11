Snowflake Aktie News: Snowflake am Freitagnachmittag kaum bewegt

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Snowflake-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 329,99 USD. Den Tageshöchststand markierte die Snowflake-Aktie bei 333,48 USD. Die Snowflake-Aktie sank bis auf 323,53 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 328,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 121'559 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Bei 384,26 USD erreichte der Titel am 04.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 16,45 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 178,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Snowflake liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snowflake in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.55 Mrd. USD im Vergleich zu 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 2,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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