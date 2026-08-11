Snowflake Aktie News: Anleger schicken Snowflake am Dienstagabend auf rotes Terrain

Um 20:26 Uhr fiel die Snowflake-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 333,43 USD ab. Das Tagestief markierte die Snowflake-Aktie bei 328,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 331,14 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 163'095 Snowflake-Aktien.

Bei 340,40 USD erreichte der Titel am 10.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,09 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,30 USD am 11.04.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snowflake-Aktie mit einem Verlust von 64,52 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Snowflake liess sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.04 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.39 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 02.09.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 25.08.2027.

Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,93 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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