Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 332,66 USD ab. Das Tagestief markierte die Snowflake-Aktie bei 328,47 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 331,14 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 70'549 Snowflake-Aktien.

Am 10.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 340,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 2,33 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (118,30 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 64,44 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Snowflake-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 27.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,86 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,29 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snowflake in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.39 Mrd. USD im Vergleich zu 1.04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Snowflake wird am 02.09.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 25.08.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Wachstumsfantasie: Analysten-Lob für Palantirs KI-Offensive - Aktie im Blick