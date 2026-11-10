Snowflake Aktie News: Snowflake schiebt sich am Dienstagabend vor

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 291,73 USD. Die Snowflake-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 299,24 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 290,38 USD. Zuletzt wurden via New York 245'711 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (384,26 USD) erklomm das Papier am 04.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 31,72 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 118,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 59,45 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snowflake am 02.09.2026. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,89 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.55 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snowflake einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 01.12.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 USD je Snowflake-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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