Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 297,29 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snowflake-Aktie bisher bei 299,24 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 290,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 102'298 Stück.

Am 04.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 384,26 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 29,25 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 118,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,21 Prozent.

Zuletzt erhielten Snowflake-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Snowflake gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.55 Mrd. USD gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Snowflake wird am 02.12.2026 gerechnet. Am 01.12.2027 wird Snowflake schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Snowflake-Aktie in Höhe von 2,22 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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