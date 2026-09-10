Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend im Minusbereich

Um 20:26 Uhr fiel die Snowflake-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 329,37 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Snowflake-Aktie bei 325,48 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 330,53 USD. Der Tagesumsatz der Snowflake-Aktie belief sich zuletzt auf 308'884 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 384,26 USD erreichte der Titel am 04.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 16,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 118,30 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Snowflake-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Snowflake am 02.09.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1.55 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 35,09 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 2,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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