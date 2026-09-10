Snowflake Aktie News: Snowflake macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 339,82 USD. In der Spitze legte die Snowflake-Aktie bis auf 341,37 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 330,53 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 162'420 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 384,26 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 13,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (118,30 USD). Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 187,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Snowflake liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1.55 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 35,09 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2026 terminiert.

Experten taxieren den Snowflake-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,21 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Starke Zahlen, angehobene Prognose: Snowflake-Aktie legt zweistellig zu

Ausblick: Snowflake verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial